Alle 12 Andrea Pirlo in conferenza stampa

Il tecnico presenta la sfida contro il Sassuolo

Dopo la sconfitta subita contro il Milan domenica sera, la Juventus non ha tempo per leccarsi le ferite, con la sfida contro il Sassuolo in programma domani alle porte. Ronaldo e compagni dovranno cercare la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni valide per la prossima Champions League, sperando in un passo falso di una delle squadre davanti in classifica. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta in conferenza la sfida di domani dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.