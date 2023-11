Cosatti: “Dopo Locatelli tocca a Fagioli. Oggi è il giorno”

L'inviato di Sky Sport Francesco Cosatti ha fatto il punto in casa Juventus sulla questione rinnovi . Dopo quello freschissimo che ha visto Manuel Locatelli mettere nero su bianco, dovrebbe toccare imminentemente a Nicolò Fagioli . Così fosse, per il calciatore sarebbe un importante attestato di fiducia e stima della società. Ecco le sue parole:

"Salvo sorprese, ci aspettiamo un annuncio simile per quanto riguarda Fagioli ed è altrettanto vero che questo è un rinnovo diverso per la squalifica che sta scontando il giocatore. Quindi è un rinnovo che conferma la vicinanza della società in questo momento. Quindi dopo Locatelli, salvo sorprese, dovrebbe toccare a Nicolò Fagioli".