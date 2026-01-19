Cosa guardare su Juventus Play? Il club comunica il palinsesto

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve ha informato i tifosi circa il palinsesto del nuovo canale Juventus Play. Di seguito il messaggio: “Si apre una settimana intensa, per i bianconeri, fra Champions League e la sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli .

Intensa anche per Juventus Play e per la sua programmazione: dopo la diretta di domenica 18 da Monaco di Baviera, per una divertente edizione della Legends Cup, che ha visto la squadra bianconera fermarsi in semifinale e raggiungere il quarto posto (potrete rivedere l’intero evento giovedì e domenica pomeriggio), la settimana si apre questa sera (19 gennaio) con una bella intervista a Claudio Marchisio (ore 20), in occasione del suo compleanno, e poi a seguire il match di ieri delle Juventus Women, il Derby d’Italia contro l’Inter.