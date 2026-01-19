Cosa guardare su Juventus Play? Il club comunica il palinsesto

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve ha informato i tifosi circa il palinsesto del nuovo canale Juventus Play. Di seguito il messaggio: “Si apre una settimana intensa, per i bianconeri, fra Champions League e la sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli.
Intensa anche per Juventus Play e per la sua programmazione: dopo la diretta di domenica 18 da Monaco di Baviera, per una divertente edizione della Legends Cup, che ha visto la squadra bianconera fermarsi in semifinale e raggiungere il quarto posto (potrete rivedere l’intero evento giovedì e domenica pomeriggio), la settimana si apre questa sera (19 gennaio) con una bella intervista a Claudio Marchisio (ore 20), in occasione del suo compleanno, e poi a seguire il match di ieri delle Juventus Women, il Derby d’Italia contro l’Inter.
Domani, 20 gennaio, via alla vigilia verso il Benfica, con l’allenamento e la conferenza stampa pre match (live, ore 16), alle 20, con un entusiasmante precedente europeo che si giocò… allo Stadio Delle Alpi.
La settimana, che prosegue come sempre con gli ultimi match di Under 20, Prima Squadra e Next Gen, con i nostri podcast, gli originals e tantissimo materiale storico vivrà un altro momento intenso il 23 gennaio, quando (ore 20) vi proporremo una bellissima intervista di qualche tempo fa a un’altra leggenda – peraltro protagonista proprio ieri a Monaco di Baviera – che compie gli anni: Moreno Torricelli.
E poi sarà già tempo di avvicinamento al big match di domenica sera, con conferenza stampa pre partita live (ovviamente l’orario non è ancora definito) e gustosissimi contenuti storici verso la sfida con il Napoli.
Quindi il consiglio è: state sintonizzati! Ci trovate, senza necessità di abbonamento, sulla piattaforma Rakuten! https://www.rakuten.tv/it/live\_channels/juventus-play.”