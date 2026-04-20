La quota si alza: 74 punti per l’Europa che conta

A cinque giornate dal termine della Serie A è tempo di calcoli, proiezioni e tabelle. Se davanti l’Inter è ormai a un passo dallo Scudetto, con appena quattro punti necessari per la certezza aritmetica, la vera bagarre si concentra alle spalle, dove la corsa alla Champions League resta apertissima. Il passo falso del Como contro il Sassuolo ha contribuito a definire con maggiore precisione la cosiddetta “quota Champions”: al momento servono 74 punti per essere sicuri di un posto tra le prime quattro. Una soglia alta, figlia dell’equilibrio che ha caratterizzato questa stagione. In virtù degli scontri diretti favorevoli, al Milan potrebbe bastare anche quota 73, mentre Napoli e Juventus sono chiamate a uno sforzo maggiore.

La situazione della Juventus e il calendario bianconero

La squadra di Torino è quella che, numeri alla mano, ha il compito più impegnativo. Con 63 punti in classifica, ai bianconeri servono 11 punti nelle ultime cinque partite per arrivare a quota 74 e non dipendere dai risultati delle concorrenti. Significa, di fatto, vincere almeno tre partite e pareggiarne due, oppure centrare quattro successi. Un margine di errore ridottissimo, soprattutto considerando che la Juventus ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto nel corso della stagione. Il calendario propone sfide tutt’altro che semplici, con incroci contro squadre in lotta per obiettivi diversi, tra salvezza e piazzamenti europei. La pressione è alta, ma la squadra di Spalletti ha il vantaggio di dipendere ancora da sé stessa: vincere significa non dover guardare gli altri campi. Ed è questo l’aspetto su cui lo staff bianconero sta lavorando maggiormente in settimana.

Napoli e Milan: obiettivo 7-8 punti per la certezza

Più favorevole, almeno sulla carta, la situazione di Milan e Napoli, entrambe appaiate a quota 66. I rossoneri, grazie agli scontri diretti favorevoli con Como e Roma, potrebbero qualificarsi anche con 73 punti: servono quindi 7 punti nelle ultime cinque giornate. Un bottino che permette qualche margine di gestione, pur senza cali di tensione. Centrale sarà la sfida proprio contro la Juventus. Il Napoli, invece, deve raccogliere almeno 8 punti per toccare quota 74 e avere la certezza aritmetica. Anche in questo caso il calendario propone sfide insidiose, con incroci contro squadre che lottano per non retrocedere e altre ancora in corsa per l’Europa. Entrambe, però, hanno un piccolo vantaggio psicologico: sapere che non è necessario un percorso perfetto per centrare l’obiettivo.

Como e Roma: speranze legate al filotto finale

Più complessa la rincorsa di Como e Roma, ferme a 58 punti. Per entrambe, l’unica strada percorribile sembra essere quella di vincere tutte e cinque le partite rimanenti, sperando al contempo in passi falsi di chi sta davanti. Il Como, dopo il ko con il Sassuolo, ha perso un’occasione importante per restare pienamente in scia, ma il calendario offre ancora scontri diretti e partite abbordabili contro Genoa, Verona, Parma e Cremonese, oltre alla sfida durissima contro il Napoli. La Roma, dal canto suo, deve trovare continuità in un finale che non ammette più errori. Per entrambe la Champions resta possibile, ma non dipende più soltanto dai propri risultati: servirà un vero e proprio incastro favorevole di risultati.