Coresi: “Brunori per caratteristiche ricorda Vlahovic”

Queste le sue parole: "Per parlare di “esplosione” c’è bisogno di una consacrazione e quindi anche il prossimo anno deve fare bene. Un anno può andare in una certa maniera. Io posso dire che ci sono sono attaccanti che fanno gol e attaccanti che fanno fare fare i gol. Lui li sa fare nel senso che se li inventa. Lui è un giocatore bravo anche nella manovra, spalle alla porta, sa fraseggiare, non è egoista e gioca con i compagni. Io sono curioso. So che non è stato un caso, ma per fare il salto di qualità deve fare un'altra una stagione al top. Magari non a questi livelli perché non è facile, però… Tutto dipende se è pronto dal punto di vista mentale. Lui ha le qualità tecniche e sa giocare a pallone, conosce a 360 gradi questo gioco. Bisogna vedere caratterialmente se lui subisce questo salto oppure se lo cavalca nella maniera giusta. Per me è uno che può giocare in Serie A. Ultimamente ho visto attaccanti, senza fare nomi, che non hanno niente a che vedere con le qualità che ha Brunori. Bisogna vedere se lui ha le capacità caratteriali per esprimersi. La differenza è tutta qui. Fisicamente e tecnicamente è pronto: bisogna solo vedere se lo è altrettanto dal punto di vista mentalmente. La differenza la può fare solo questa cosa".