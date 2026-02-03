La nota con cui il club bianconero ha voluto informare i propri tifosi sulle modalità con le quali poter seguire Atalanta-Juve di Coppa Italia

Archiviata l’importante vittoria conquistata a Parma la scorsa domenica, per la Juventus ritorna ora l’appuntamento della Coppa Italia. Prossimo avversario che i bianconeri dovranno affrontare in questa competizione è l’Atalanta di Palladino, gara prevista questo giovedì 5 febbraio alle ore 21. Ma dove sarà possibile seguire il match? Il club bianconero, a tal proposito, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha voluto informare i propri tifosi circa le modalità attraverso cui seguire la partita. Questo il comunicato del club bianconero in merito a tale argomento:

“Atalanta e Juventus si affronteranno giovedì 5 febbraio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre scenderanno in campo a Bergamo alle ore 21:00.

COPPA ITALIA | DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS

La partita tra Atalanta e Juventus si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset: il match di Coppa Italia sarà disponibile su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.