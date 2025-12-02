Coppa Italia, Miretti a Mediaset: "Serve continuità. Spero di..."

Le parole di Fabio Miretti ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Juve-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il centrocampista della Juve Fabio Miretti è stato intervistato da Mediaset prima di Juventus-Udinese. Ecco le sue parole.

La Coppa Italia è un obiettivo fondamentale per tornare ad alzare un trofeo.

“Certo, poi ci serve trovare anche continuità, quindi la partita di oggi è importantissima. E’ importante perchè ci sono poche partite in Coppa Italia, si può alzare un trofeo. Alzare un trofeo è sempre bello e dobbiamo puntare a farlo.”

Ti ricordi il tuo ultimo gol con la maglia della Juventus in Coppa Italia? Due anni fa, qui, alla Salernitana…

“Sì, me lo ricordo, speriamo che anche questa sera vada così, che possiamo vincere e che possa fare anche gol, ma quello passa in secondo piano.”