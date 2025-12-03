Coppa Italia | Juve-Udinese, Runjaic in conferenza: "Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma..."

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della squadra friulana in conferenza stampa al triplice fischio della gara contro la Juventus

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa il 2-0 incassato contro la Juventus di Luciano Spalletti. Queste le dichiarazioni del tecnico della squadra friulana:

Cosa vi è mancato?

“Giocavamo in casa contro della Juventus che è una delle squadre migliori d’Europa. È sempre difficile giocare contro di loro. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma non è stato abbastanza per creare delle occasioni da gol. Poi nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore del raddoppio ed è finita la partita”.

Su Palma?

“Ha giocato una partita solida. Noi volevamo vincere e passare il turno e l’ho fatto giocare perchè si meritava di giocare. Oggi abbiamo finito con una squadra molto giovane ma con grande potenzialità. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa giocheremo una partita diversa e con più coraggio”.