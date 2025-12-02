Coppa Italia, Juve-Udinese: precedenti e statistiche del match

Le statistiche e le curiosità più importanti della Juve in Coppa Italia, dove questa sera affronterà in casa l'Udinese

Oggi, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00, la Juve affronterà all’Allianz Stadium l’Udinese in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i bianconeri la vittoria di questa sera è fondamentale: non perdono un match casalingo nella competizione dal’1-2 incassato contro la Fiorentina il 5 marzo 2015.

Negli ultimi 25 match disputati davanti al proprio pubblico nel torneo, i bianconeri hanno registrato 21 vittorie e quattro pareggi. Si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitte tra le squadre attualmente presenti in Coppa Italia.

Inoltre, la Signora è rimasta imbattuta in ciascuno dei quattro precedenti contro l’Udinese, nella competizione, grazie a due vittorie e due pareggi, con un punteggio complessivo di 9-2. Le zebre, infine, sono l’unica squadra ad aver sempre superato questo turno (17/17). Sono anche quelli con più reti realizzate (54) e clean sheet ottenuti (10) nel periodo in questa fase del torneo.