Coppa Italia | Juve-Udinese, Palma in conferenza: “Contento di aver giocato in uno stadio bellissimo”

Matteo Palma, difensore dell’Udinese, ieri sera dopo il match di Coppa Italia contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

Le emozioni di aver giocato allo Stadium?

“Sono contento di aver giocato in uno stadio bellissimo sicuramente tra i più belli d’Italia e d’Europa. Purtroppo sono stato sfortunato in due episodi. Nella situazione dell’autogol non potevo fare molto ed è sfortuna. Invece sul rigore sono stato un po’ ingenuo, però mi porto dietro buone emozioniate mi aiuteranno per il mio futuro”.