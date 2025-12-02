Coppa Italia | Juve-Udinese, McKennie a Mediaset: “Voglio essere disponibile per la squadra”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Mediaset al termine del match contro l'Udinese

È finita da poco la partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese: i bianconeri di Luciano Spalletti si aggiudicato il match vincendo per 2 a zero. Al termine della gara, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto McKennie per commentare la vittoria contro la squadra friulana:

“Partita sbloccata con una mia azione? Va bene, goal o non goal importante è solo vincere, per me è così. Puoi giocare una partita male, però vincere per me questo è importante. La Juventus è un grande club e deve tornare come prima. Questa squadra ha una storia incredibile ed è importante, vogliamo vincere e vogliamo tornare in alto. E continuare così. Io voglio solo essere disponibile per la mia squadra e l’allenatore ed è così quando giochi. Io sono sempre disponibile, Io corro ed è l’unica cosa che posso controllare”.