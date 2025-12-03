Coppa Italia | Juve-Udinese, Koopmeiners a Mediaset: “Dobbiamo giocare per vincere”

Le dichiarazioni pronunciate dal calciatore bianconero ai microfoni di Mediaset al triplice fischio del match di Coppa Italia contro l'Udinese

Ieri sera, al triplice fischio della partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore bianconero:

“Voglio spingere con la palla, voglio giocare troppo con la palla in partita: penso che con i miei passaggi posso aiutare la squadra, e penso si sia visto. Se è andata fuori la spalla dopo il colpo subito? No, non è andata fuori, ho sentito una cosa un po’ strana, ma è andata bene dopo.

Dobbiamo tornare a vincere, questa è la storia di questa società, di questo club. Abbiamo bisogno di andare avanti in questo campionato, vogliamo vincere anche in Coppa Italia, è uguale anche per la Champions come per il campionato. Dobbiamo giocare per vincere, e questo è l’obiettivo. Napoli? Ancora una grande partita, anche per i punti per il campionato”.