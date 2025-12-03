Coppa Italia | Juve-Udinese, Koopmeiners a Mediaset: “Dobbiamo giocare per vincere”

Ieri sera, al triplice fischio della partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore bianconero:
“Voglio spingere con la palla, voglio giocare troppo con la palla in partita: penso che con i miei passaggi posso aiutare la squadra, e penso si sia visto. Se è andata fuori la spalla dopo il colpo subito? No, non è andata fuori, ho sentito una cosa un po’ strana, ma è andata bene dopo.
Dobbiamo tornare a vincere, questa è la storia di questa società, di questo club. Abbiamo bisogno di andare avanti in questo campionato, vogliamo vincere anche in Coppa Italia, è uguale anche per la Champions come per il campionato. Dobbiamo giocare per vincere, e questo è l’obiettivo. Napoli? Ancora una grande partita, anche per i punti per il campionato”.