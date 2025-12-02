Coppa Italia, Juve-Udinese: i convocati di Luciano Spalletti

Inizia ufficialmente il cammino della Juventus nella Coppa Italia 2025/2026. Nella serata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00 i bianconeri affronteranno l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. La gara sarà unica e in caso di pareggio saranno i calci di rigore a decretare quale squadra accederà al turno successivo.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro i friulani.
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe
45 Mangiapoco