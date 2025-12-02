Coppa Italia, Juve-Udinese: i convocati di Luciano Spalletti

Inizia ufficialmente il cammino della Juventus nella Coppa Italia 2025/2026. Nella serata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00 i bianconeri affronteranno l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. La gara sarà unica e in caso di pareggio saranno i calci di rigore a decretare quale squadra accederà al turno successivo.