Coppa Italia, Juve-Udinese: i convocati di Luciano Spalletti
Home > Juve News

Coppa Italia, Juve-Udinese: i convocati di Luciano Spalletti

Riccardo Focolari
2 Dicembre, 16:49
In convocati della Juve di mister Luciano Spalletti in vista della sfida di Coppa Italia di questa sera contro l'Udinese

Inizia ufficialmente il cammino della Juventus nella Coppa Italia 2025/2026. Nella serata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00 i bianconeri affronteranno l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. La gara sarà unica e in caso di pareggio saranno i calci di rigore a decretare quale squadra accederà al turno successivo.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro i friulani.

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

45 Mangiapoco

x