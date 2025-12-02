Coppa Italia, Chiellini: "Gara da non sottovalutare. Su Spalletti..."

Le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Juve-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Juventus-Udinese. Le sue considerazioni:

Gara da non sottovalutare, lo confermano anche le scelte di Spalletti.

“Mi hai anticipato, le scelte di Spalletti dimostrano questo, è una partita che va affrontata con senso di responsabilità, in maniera seria. Gioca una formazione che vuol vincere, c’è stato qualche cambio, ma c’è grande volontà di fare bene ed anche di dare continuità alle ultime vittorie”.

Yildiz sta facendo benissimo, ci sono novità sul rinnovo?

“Ho parlato più di questa cosa nelle ultime settimane (sorride, ndr). Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan e anche dalle mie parole sono sempre uscite grandestima e apprezzamento nei suoi confronti, ma come ho detto nei giorni scorsi c’è volontà da entrambe le parti. E’ un giocatore così speciale che necessità un po’ più tempo di quello che si pensi, ma è un giocatore della Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni”.