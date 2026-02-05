Coppa Italia | Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato l’elenco scelto da mister Spalletti per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, prevista questa sera alle ore 21. Questo il comunicato del club bianconero:
“Trasferta lombarda per la Juventus che sfiderà nella serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, l’Atalanta.
Il match tra nerazzurri e bianconeri sarà valido per i quarti di finale di Coppa italia. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
COPPA ITALIA | ATALANTA-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal”.