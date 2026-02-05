JuveNews.eu
Pubblicità

Coppa Italia | Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti

Stefania Palminteri – 5 Febbraio, 12:02

Spalletti

La nota con cui il club bianconero ha diramato l'elenco dei convocati scelti da Spalletti per la gara contro l'Atalanta di Coppa Italia

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato l’elenco scelto da mister Spalletti per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, prevista questa sera alle ore 21. Questo il comunicato del club bianconero:

Trasferta lombarda per la Juventus che sfiderà nella serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, l’Atalanta.

Il match tra nerazzurri e bianconeri sarà valido per i quarti di finale di Coppa italia. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

COPPA ITALIA | ATALANTA-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal”.