Il tabellone della Coppa Italia 2024/25: il percorso della Juve

La Coppa Italia 2024/25 si avvicina: il tabellone completo e il possibile percorso della Juve fino alla finale

In attesa di scoprire quali saranno i risultati del turno preliminare che andrà in scena il prossimo 4 agosto, la Lega Serie A ha comunicato il tabellone della Coppa Italia 2024/25. La Juve campione in carica non scenderà in campo prima degli ottavi di finale, che andranno in scena tra mercoledì 4 dicembre e mercoledì 18 dicembre.

Juve, il tabellone della Coppa Italia 2024/25

Non è ancora possibile sapere quale sarà il primo avversario della Juve, ma si può già provare a immaginare le possibile sfidanti dei bianconeri. La Vecchia Signora dovrà vedersela infatti con una tra Carrarese, Catania, Cagliari, Cremonese e Bari. Nel lato sinistro del tabellone (quello della Juve) sono poi presenti squadre come Fiorentina (possibile avversaria dei quarti), Bologna e Atalanta (possibili avversarie in semifinale). I bianconeri invece potranno affrontare solo in finale squadre come Milan, Roma, Lazio e Inter, tutte e quattro nel lato destro del tabellone.