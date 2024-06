Supercoppa italiana, tutte le informazioni sul nuovo format

Il sito ufficiale della Juventus, ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della Supercoppa italiana.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Supercoppa italiana si giocherà nella stagione 2024/25 nuovamente con il format a quattro squadre suddiviso in semifinali e finale. La competizione verrà disputata nel gennaio del 2025 in Arabia Saudita e vedrà protagoniste Juventus, Inter, Milan e Atalanta: le due finaliste di Coppa Italia e le prime due squadre della scorsa Serie A. Sia le semifinali che la finale non prevederanno tempi supplementari: in caso di parità dopo 90 minuti la squadra vincente verrà decisa dai tiri di rigore.

LE SEMIFINALI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2025 Come detto le quattro squadre che si giocheranno la vittoria del trofeo sono: Juventus, Inter, Milan e Atalanta. È già conosciuto quello che sarà il tabellone e dunque gli incroci delle due semifinali: la vincente della Coppa italia sfiderà la seconda classificata della Serie A, la finalista della coppa nazionale invece sfiderà la vincente del campionato. Le due semifinali saranno quindi Juventus-Milan e Inter-Atalanta”.