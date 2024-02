Conterio: “Panchina bollente. La Juventus al bivio con Allegri”

Nel suo editoriale su Tmw, Marco Conterio ha parlato della situazione relativa alle principali panchine dei più grandi club europei e italiani. Su quella della Juventus , il giornalista ha detto: "S i discute della stessa questione per Massimiliano Allegri . Contatto in scadenza nel 2025, il bivio decisivo sembra invece in estate: o parte con buonuscita o rinnova (perché?)".

Conterio ha proseguito: "Potrebbero stravolgere il proprio futuro il Milan, la Juventus, la Roma, la Lazio, il Napoli, la Fiorentina, il Torino e via discorrendo. L'unica certezza in questo momento ha un solo nome. Simone Inzaghi. Con lui la società nerazzurra può aprire un ciclo di quelli che nel calcio italiano, purtroppo, non si vedono mai. E se un giorno lui e l'Inter dovessero decidere di separarsi, una preghiera, almeno a loro. Che lo annuncino anche in anticipo, come il successore, senza timori, vergogne o paure".