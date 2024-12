Conte: “Quarto posto? Non firmo mai per obiettivi minimi”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha detto la sua sul campionato e sulla posizione dei partenopei in Serie A.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha detto la sua sul campionato, parlando anche della lotta per il quarto posto, posizione alla quale ambisce anche la Juve. Ecco le sue parole in conferenza: “A me non piace mai firmare per traguardi minimi, chi mi conosce lo sa. Poi ognuno di noi sa benissimo quali sono i propri obiettivi, da dove si parte. Ma io non firmo mai per un traguardo minimo, dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. 38 punti sono tanti, considerando la nostra partenza, è inevitabile che vogliamo confermarci e continuare a migliorare e serve solo continuare a lavorare”.

Sul Napoli

“Un bilancio dei primi mesi al Napoli? Speriamo di chiudere l’anno 2024 con un’altra gioia ai tifosi, a noi stessi, per festeggiare bene l’ultimo dell’anno. Sono stati 5 mesi molto intensi, mesi vissuti a manetta. L’ambiente è bellissimo, passionale, allenare a Napoli ti dà veramente tanto, ma al tempo stesso è impegnativa sotto diversi aspetti. Molto contento, però, l’obiettivo mio e dei ragazzi, lo dico sempre, è di non aver nessun rimpianto in nessuna situazione e nessuna partita. Noi dobbiamo uscire dal campo con la sensazione di aver dato tutto, senza dire potevamo far meglio”.