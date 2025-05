Conte alla Juventus: segnali pesantissimi | News

Nuovi aggiornamenti relativi al possibile approdo di Antonio Conte in bianconero il prossimo anno: ecco di cosa stiamo parlando

Chi sarà l’allenatore della Juventus della prossima stagione? È questa la domanda che si pongono tifosi, appassionati, operatori dell’informazione. Si parla fortemente di Conte. Tuttavia, è davvero difficile fare previsioni, l’allenatore sta mantenendo il massimo riserbo anche perché coinvolto nella corsa scudetto con il Napoli. Tuttavia, ci sono i segnali. Quelli ci sono e vanno letti. E, nel leggerli, possiamo notare quanto e come siano favorevoli alla pista che porta l’allenatore salentino alla Juventus. E no, non ci riferiamo solamente al rapporto già logoro tra lui e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ci sono anche altri segnali. Avvisaglie di un epilogo possibile e fortemente sperato da grosse frange del tifo bianconero: il Conte bis. Con la speranza che possa anche solo avvicinarsi a quanto fatto nella precedente esperienza, quando aveva regalato al club ben tre scudetti.

Conte torna alla Juventus? Ecco il segnale che fa sperare

Il segnale che fa sperare in queste ore viene dai bookmaker. Le quotazioni di Antonio Conte come prossimo allenatore della Juve – riporta Agriponews, rifacendosi a quote di Eurobet e Golbet – sono scese in maniera drastica. Da 3.50 siamo passati a 1.80. Una quota singolarmente bassa, che non andrebbe nemmeno a raddoppiare una eventuale puntata. Segnale inequivocabile che qualcosa si stia spostando verso la rottura di Conte con il Napoli e l’approdo alla Juve. Seguono praticamente staccati tutti gli altri. La quota di Igor Tudor, attuale tecnico, sta a 5. Segue Roberto Mancini, profilo già sondato per sostituire Thiago Motta, a quota 6. Stefano Pioli è quotato, invece, 7.5. ancora più distaccato è Gian Piero Gasperini, che pure è in aria di addio con l’Atalanta, a quota 12. Fantasiose, secondo i bookmaker, le piste che portano a Zinedine Zidane (quota 35) e al clamoroso ritorno di Max Allegri (quota 75). Ecco allora l’ennesimo indizio, in questo mare magnum di incertezza, che avvicina Antonio Conte alla Juventus. Qualcosa di vero, dovrà pur esserci. Vedremo.