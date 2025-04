Conte alla Juve? Il tecnico: “Tante cose a Napoli non si possono fare”

Le parole dell'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa in vista del match contro il Monza: andrà alla Juve?

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha detto: “Avremo l’opportunità di avvicinarci a un traguardo prestigioso e non preventivabile da inizio anno. Sappiamo benissimo che siamo lì e daremo fastidio fino alla fine. Da parte mia sono state dette tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre no. Ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare certe cose. Non voglio passare per bugiardo e ho capito che tante cose non si possono fare”.

Napoli, le parole di Conte

“Dobbiamo continuare ad alimentare il sogno dei tifosi. Noi ci siamo e dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con tutte le nostre forze. Fino alla fine ci saranno ancora tanti ostacoli da superare e dobbiamo fare come adesso, non aggrappandoci a nessun alibi e fare con quello che abbiamo il massimo. I dati sono inconfutabili: siamo al secondo posto a tre punti dall’Inter, frutto di una regolarità tra casa e trasferta. Quello che ha dimostrato questa squadra. Non vinciamo fuori casa da tanto tempo e vorremmo tornare a farlo. Se siamo attaccati all’Inter vuol dire che stiamo facendo davvero un bel cammino con loro. Il calcio italiano è tornato a essere di livello”, ha concluso. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Juve scatenata, vuole un colpo dal Barcellona <<<