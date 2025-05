Conte alla Juventus: Pistocchi fa impazzire i tifosi | News

Nuovi aggiornamenti relativi alla possibilità di vedere Antonio Conte alla Juventus: ecco cosa ha detto Pistocchi

Calciomercato, la Juventus pensa a Conte? Il punto

Antonio Conte e la Juventus, la Juve e Antonio Conte. A volte, sembra di parlare della stessa cosa. O quasi. E adesso un suo ritorno a Torino non è così folle come fino a qualche anno fa. Adesso, può succedere per davvero. Il tecnico che ha vinto moltissimo con i bianconeri, ha anche “donato” uno scudetto all’Inter col suo lavoro. E ora, probabilmente, glielo sottrarrà vincendolo con il Napoli. Sì, ma poi? Il prossimo anno? Tutto lascia pensare a delle grosse sorprese anche in questo senso. E la Juventus, sarebbe alla finestra. Maurizio Pistocchi, autorevole giornalista, ha dato aggiornamenti anche in questa direzione.

Ai microfoni di MilanNews ha dichiarato: “Conte l’anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l’allenatore che il club cercava. Certamente le possibilità che vada via da Napoli ci sono ma a mio modo di vedere la Juventus è più avanti per tanti motivi, anche ambientali avendo la famiglia a Torino“. Una notizia che fa felici tantissimi tifosi. Che lo rivorrebbero a Torino. Conte può tornare per davvero. E ora, non è solo una voce. Ma anche tra gli addetti ai lavori, sotto sotto, qualcosa si starebbe muovendo. In questo senso, occhi bene aperti: con lui la formazione verrebbe stravolta per davvero <<<