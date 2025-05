Conte alla Juventus: arriva un annuncio da urlo in diretta | News

Aggiornamenti da urlo relativi alla possibilità di vedere Antonio Conte alla Juventus il prossimo anno: sentite cosa hanno detto

Questa Serie A proprio non vuole chiudersi. Quest’anno è così: si dovrà attendere fino alla fine, fino all’ultimo minuto utile, per decretare tutti gli esiti. Da quello scudetto a quello relativo ai piazzamenti europei fino a quelli della lotta per non retrocedere. Antonio Conte spera di chiudere l’opera in quel di Napoli: è a tanto così dal vincere il titolo – sarebbe il quarto nella storia, per il club azzurro – al suo primo anno napoletano. Primo e forse anche ultimo. Sì, perché le voci relative al suo addio da Napoli si fanno sempre più insistenti. Così come insistenti sono quelle che vorrebbero il tecnico salentino sulla panchina della Juventus. Per un ritorno alle origini da brividi. A proposito di voci, ce n’è una nuova che è piuttosto netta.

Annuncio: “Conte va alla Juventus” / Ultim’ora calciomercato

Dopo il pareggio sul campo del Parma, il Napoli attende un Cagliari già salvo per completare l’opera scudetto. Dopodiché Conte, fatto quello che doveva fare, potrebbe salutare e tornare alla Juventus. A dirlo è Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che è intervenuto su Radio Kiss Kiss ed ha spiegato: “Conte ha già un accordo di massima con la Juventus”. E poi: “Il summit tra lui e De Laurentiis sarà decisivo per capire con quali modalità il presidente libererà l’allenatore. Serve questo via libera, visto che c’è un contratto in essere”.

Attenzione, quindi, perché non è ancora detta l’ultima parola e le cose ancora non sono nella fase dei dettagli. Sappiamo solamente che Antonio Conte e la Juventus, informalmente, avrebbero raggiunto una intesa che il possibile ritorno in bianconero. ma ci sarà poi tutta una partita – assai più ostica – da giocare con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Dovrà giocarla Conte, per liberarsene, dovrà giocarla la Juve, per strapparlo e riportarlo a casa.