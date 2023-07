"Il Club Atlético Osasuna non condivide affatto i criteri della UEFA o l'indagine del caso svolta. Il club si rammarica del messaggio sbagliato che la UEFA invia al mondo del calcio punendo chi denuncia la corruzione e la persegue in tribunale.Infine, il Club Atlético Osasuna continuerà a utilizzare tutti gli strumenti legali a sua disposizione per opporsi alla UEFA e porre fine a quella che considera una grave violazione dei suoi diritti".