Condò: “Vlahovic è la clausola di sicurezza della Juventus”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per il giornalista, la punta bianconera sarebbe la certezza a cui la squadra si starebbe ancorando in questo momento tribolato. Ecco le sue parole: "Vlahovic in questo momento è una ciambella di salvataggio assoluta per la Juventus, perché è un centravanti che ormai ha capito come si gioca nella Juventus, come si sta in campo con la Juve, anche se a volte eccede ancora, tipo l'espulsione contro il Genoa. Ma in questo momento è la clausola di sicurezza. Le squadre che sono dietro però stanno volando e sia il Bologna che la Roma hanno lo scontro diretto con la Juve in casa loro".