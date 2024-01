Condò: “Sul Var sta avendo ragione l’allenatore della Juventus”

L'ultima giornata di Serie A del girone di andata si sarebbe caratterizzata per alcuni episodi arbitrali controversi. In particolare, avrebbero fatto scalpore le decisioni nei match tra Salernitana e Juventus e soprattutto quelli di Inter-Hellas Verona. Su La Repubblica, Paolo Condò è entrato in merito all'opinione sull'utilizzo discrezionale del Var. Ecco le sue parole: