Condò: “La Juventus non deve ma può vincere il campionato”

Condò ha parlato delle ambizioni della Juve dopo l'ultima sconfitta in A: per il giornalista i bianconeri potrebbero vincere il campionato

Paolo Condò , dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione sulla Juventus alla luce della sconfitta subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo . Ecco le sue parole: "La società dovrebbe intervenire per fare chiarezza sugli obiettivi. Da Giuntoli ci aspettiamo che magari sia un po' più chiaro da questo punto di vista. Nessuno deve vincere il campionato, c'è una favorita che è l' Inter , ma dover vincere il campionato secondo me è un concetto sbagliato, era sbagliato negli anni precedenti ed è sbagliato adesso. La Juventus può vincere il campionato".

Il giornalista ha proseguito: "Ci sono 3-4 squadre che possono vincerlo, la Juventus è una di queste. Ma sono d'accordo con Allegri quando dice che non deve vincere il campionato, non sono d'accordo con lui quando invece dice che arrivare tra le prime quattro è un grande risultato, no, non è un grande risultato, è il minimo".