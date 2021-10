Condò: “La Juventus è in ripresa: tante occasioni create, poche subite”

Al termine della partita dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha espresso la sua opinione sulla Juventus di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Buona prova da parte della Juventus di Massimiliano Allegri, che ieri sera ha espugnato lo stadio Grande Torino e si è portata a casa il derby della Mole. A sbloccare il risultato un gran gol di Manuel Locatelli, trascinatore dei bianconeri nelle ultime due partite di campionato. Il centrocampista italiano, insieme a Federico Chiesa, si sta rivelando l'arma in più di questa Juventus. Una vittoria importante per la classifica, ma anche in chiave morale: la Juventus ora potrà andare guardare con più fiducia al proseguo della stagione.

Ieri sera, al termine della partita, il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione sulla squadra di Massimiliano Allegri dagli studi di Sky Sport: "La Juventus sta tornando nelle posizioni che le competono: le tre vittorie potrebbero aver l’emorragia.La squadra di Max Allegri è in ripresa. A ben vedere, non soltanto la Juve non ha preso nessun gol, ma a fronte di una prestazione gagliarda del Torino non ricordo situazioni realmente pericolose davanti all'estremo difensore Wojciech Szczesny. La Juventus, invece, ha avuto diverse occasioni, con Moise Kean, Weston McKennie, Alex Sandro e non solo".

In effetti l'opinionista di Sky Sport potrebbe avere ragione. Ma basteranno queste poche vittorie a ribaltare la stagione bianconera? Dopo un inizio da incubo, la Juventus si trova ora a quota 11 punti, ferma all'ottavo posto in classifica, ma con una partita di vantaggio rispetto a molte delle sue dirette avversarie. Il distacco con le squadre in testa alla classifica rimane però ancora molto ampio: se il Napoli dovesse vincere sarebbe infatti ben 10 punti sopra la squadra di Massimiliano Allegri. Tecnicamente la rimonta è ancora possibile, ma ci vorrà qualcosa in più. I bianconeri dovranno continuare a vincere e sperare in diversi passi falsi delle avversarie. Per il momento, però, testa alla prossima partita... poi il risultato finale si vedrà.