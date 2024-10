Condò: “La Juve ha sofferto il pressing alto dello Stoccarda”

L'analisi di Condò e Di Canio sulla partita di Champions League tra Juve e Stoccarda: "Bisogna creare di più"

Sulla carta la Juve avrebbe dovuto giocarsela a viso aperto contro lo Stoccarda, squadra temibile ma che sta vivendo un inizio di stagione complicato in Bundesliga. La realtà dei fatti però ha raccontato una storia diversa. La squadra di Thiago Motta è stata completamente schiacciata dalla formazione tedesca, che ha pressato a tutto campo dal primo all’ultimo minuto di gioco, controllando il possesso palla e creando occasioni su occasioni. La Juve non è riuscita a rispondere in alcun modo, vittima della strategia avversaria.

Juve-Stoccarda, l’analisi di Condò e Di Canio

Dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha analizzato: “Bisogna dare molti meriti dello Stoccarda per la gara di oggi perché è stata la prima volta che sono andati a prendere alta la Juventus. Quindi secondo me c’è stata anche un po’ di non abitudine da parte della Juve ad affrontare questo problema da una squadra che non sta lì ad aspettarti come quelle che hai affrontato in campionato perché anche le grandi squadre come Roma e Napoli non ti sono mai venute a prendere alto”. Paolo Di Canio ha poi aggiunto: “La puoi perdere, anche 3-2. O puoi fare come era successo la scorsa volta con Lipsia che poi l’hai vinta, però devi costruire di più. Pochezza vera“.