Comolli diventa centrale nella nuova Juventus. Ferrero...

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il quadro dirigenziale del club bianconero: il punto sul ruolo di Comolli

La Juventus si prepara a vivere delle novità importanti riguardanti il proprio quadro dirigenziale; novità che, nello specifico, vedono direttamente come protagonista Damien Comolli. In particolare, la nuova Juventus dipenderà dalle decisioni e dall’operato che svolgerà il prossimo amministratore delegato, pronto a prendere il posto di Maurizio Scanavino, prevista la separazione definitiva nella prossima Assemblea degli Azionisti in programma il prossimo 7 novembre.

Dopodiché, sarà tempo di comprendere meglio la gerarchia e l’organigramma del club bianconero. Tuttavia, a prescindere da ciò, non vi sarà alcun dubbio sul tipo di ruolo che ricoprirà Comolli. In effetti, dopo John Elkann, massima espressione della proprietà, sarà lo stesso Comolli a divenire quella figura chiamata a prendere quelle decisioni ritenute importanti per il club bianconero.

Sullo stesso metaforico livello resiste però il ruolo del presidente, ricoperto in questo momento da Gianluca Ferrero. Figura che sulle questioni unicamente di campo, evita di esprimersi, ma che al tempo stesso dalla politica sportiva alla rappresentanza ha rappresentato è stato una risorsa determinante per il club bianconero.