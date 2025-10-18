Como-Juventus, Tudor studia le soluzioni

La Juventus si prepara alla trasferta di domani, che la vedrà impegnata sul campo del Como. Al momento, visti anche i problemi nel reparto difensivo, causa infortuni di Bremer e Cabal, il rebus più grande resta capire quale modulo deciderà di usare Tudor. Continuare con la difesa a tre o passare a 4?
L’allenamento di oggi sarà importante per risolvere gli ultimi dubbi. Con il 3-5-2, si darebbero certezze alla squadra, permettendo anche di schierare un doppio centravanti. Passando alla difesa a 4 si tratterrebbe di una rivoluzione ma, allo stesso tempo si coprirerebbe meglio l’assenza di Bremer.
Dalla scelta del modulo, passerranno poi anche le decisioni che verranno prese in merito al reparto offenisivo. Se si decidesse di puntare sul 3-5-2, si aprirebbe la possibilità di vedere insieme le due punte, Vlahovic e David. Nel caso contrario, ovvero il mister dovesse invece optare per una sola punta, resta aperto il ballottaggio tra i due.