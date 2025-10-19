Como-Juventus, Tudor: "Sarà una partita difficile. Sul cambio modulo..."

Le parole del tecnico bianconero rilasciate ieri in conferenza stampa: il suo pensiero sulla gara contro il Como

Nella giornata di ieri, mister Tudor in conferenza stampa ha parlato così della gara che dovrà affrontare oggi la sua Juventus contro il Como. Di seguito la conferenza stampa completa del tecnico bianconero:

Come ha ritrovato la squadra?

“Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero, perchè i ragazzi avevano bisogno di riposare. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme per preparare la partita”.

Sul Como?

“Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perchè sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club. C’è rispetto ma vogliamo fare la nostra partita”.

È possibile cambiare il modulo?

“Può succedere come no. Io parlo raramente di quello che prepariamo, perchè è giusto così”.

Sulle parole di Platini e Yildiz?

“Normale che si parli di Juve anche chi non è allenatore o dirigente. Questo è il bello del calcio, ognuno ha la sua idea su cosa è meglio fare, poi l’allenatore conosce i giocatori meglio di tutti quanti. Di Kenan posso dire che ha sempre giocato dietro l’attaccante con me, poi lui ha libertà di trovare gli spazi dove si sente più a suo agio. In nazionale gioca ala e sta facendo alla grande, infatti segna sempre. Se Yildiz è il problema, non abbiamo problemi. Grande lavoro suo e del mio staff, è cresciuto in maniera importante da quando sono io qua”.

Quanto è complicato modificare l’identità della squadra?

“La squadra non è mai la stessa, perchè è un organismo vivo che cambia. Poi ci sono delle problematiche che ti fanno cambiare la squadra in modo positivo o negativo. I dettagli sono importanti ed è per questo che la squadra non è mai la stessa se giochi una volta a settimana, se poi giochi ogni 3 giorni è ancora diversa. Magari spinge e poi non ce la fa, questa cosa non si prende in considerazione. Ogni discorso è: siamo la Juve e dobbiamo vincere. Che è giusto. Se non vinci tutti i discorsi che facciamo qua contano molto poco. Invece io devo dire la mia e la spiego e chi è onesto intellettualmente lo capisce. Questo è il bello, per un allenatore è difficile, se con la Juve non vinci puoi dire qualisiasi cosa ma sei nel torto. Io sbaglio e lo analizzo con il mio staff, io tutte le giornate da mattino a sera penso a come aiutare i miei giocatori, come posso inventare qualcosa, far rendere i giocatori”.

Yildiz può riposare?

“No”.

Hai pensato alla difesa a 4?

“Faccio 3-4-3 da 4/5 anni. Però si possono fare anche altre cose e ci sono delle problematiche come le assenze di Bremer e Cabal. Sono tutte opzioni aperte”.

Conceicao o Zhegrova possono giocare a tutta fascia?

“Difficile. Zhegrova impossibile. Cisco forse si, ma Edon non sarà della partita perchè ha un problema al pube e anca”.

Come sta Miretti?

“Penso lunedì in gruppo”.