Como-Juventus, prima del match Tudor ha provato la difesa a 4: il retroscena

I bianconeri sono pronti ad affrontare il Como: prima della gara contro i comaschi, però, Tudor ha sperimentato alcune novità di formazione

La Juventus di Igor Tudor si prepara ad affrontare la trasferta di Como. Per i bianconeri del tecnico croato la sfida contro la squadra di Fabregas assume un’importanza ancor più decisiva soprattutto a seguito della sconfitta incassata ieri dal Napoli di Antonio Conte contro il Torino di Baroni. Vincere contro il Como, dunque, vorrebbe dire tanto per la formazione bianconera, soprattutto in ottica classifica di Serie A. In effetti, con un’eventuale successo contro i comaschi, i bianconeri raggiungerebbero Inter, Napoli e Roma (tutte e tre poste a quota 15 punti) e scavalcherebbero momentaneamente il Milan, impegnato stasera contro la Fiorentina.

Ma con quale impianto di gioco si vorrà presentare la Juventus di Tudor nella sfida contro il Como? In particolare, da parte del tecnico croato non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti di formazione. Ciò, però, non significa che non siano stati preparati. Effettivamente, tra i test della vigilia c’è stato anche un tentativo di difesa a 4, un modo più concreto anche per provare ad affrontare il problema legato alle assenze di Bremer e Cabal. Nel frattempo, all’interno dell’elenco dei convocati è stato inserito anche Pinsoglio: il portiere (partito in stampelle) sarà naturalmente soltanto di supporto.