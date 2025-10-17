Como-Juventus, i precedenti tra le due squadre

SERIE A | COMO-JUVENTUS, I PRECEDENTI

“La prossima sarà la 29ª sfida tra Como e Juventus in Serie A: il bilancio sorride ai bianconeri che conducono per 15 successi a tre, con 10 pareggi a completare il quadro.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 23 sfide contro il Como in Serie A (14V, 9N), l’ultimo successo dei lariani contro i bianconeri nel torneo risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia); tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Bologna (26) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.

Questa sarà solo la terza volta nella storia della Serie A che Como e Juventus si affronteranno separate al massimo da tre punti in classifica dopo almeno cinque partite stagionali di entrambe nel torneo: i due precedenti sono terminati con un successo bianconero per 2-0 (il 20 gennaio 1985) e un pareggio a reti inviolate (il 2 novembre 1986).

Dopo aver segnato 10 reti nelle prime cinque sfide contro la Juventus in Serie A (esattamente due in media a partita), il Como ha realizzato lo stesso numero di gol contro i bianconeri nelle successive 23 gare nel torneo (0.4 a gara) e, in particolare, nelle ultime 19 non è mai riuscito a realizzare più di una marcatura restando ben 12 volte a secco.

Juventus e Como si affronteranno in un match dopo la sosta per le nazionali per la quarta volta nella loro storia (l’ultima il 27 settembre 1981); nei tre precedenti, i bianconeri hanno sempre vinto, con un punteggio complessivo di 10-3″.