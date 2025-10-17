Como-Juventus, domani la conferenza stampa di Tudor

Domani giorno di vigilia della gara Como-Juventus, Igor Tudor terrà la consueta conferenza stampa. L'orario è fissato per le ore 14:30.

Dopo la sosta per nazionali, è tempo di ripartire con il campionato. La Juventus, sarà impegnata in trasferta contro il Como, gara in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30. Igor Tudor, nella giornata di domani alle ore 14:30 terrà la consueta conferenza stampa.

I bianconeri dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, sono chiamati a disputare una grande prestazione per tornare a Torino con i 3 punti. Sicuramente uno dei temi che verrà affrontano in conferenza stampa, sarà appunto su come i bianconeri arriveranno a questo delicato appuntamento. La sosta per le nazionali rappresenta infatti sempre un’ostacolo, se alcuni giocaotori come Vlahovic, sembrano aver trovato fiducia con la propria nazionale, per altri non è andata proprio cosi. Dovrà essere bravo il mister a scegliere la miglior formazione da mandare in campo.

Riguardo la questione infortuni nel reparto difensivo, sia di Bremer che di Cabal, sarà importante capire le intenzioni di Tudor su chi sarà il sostituto. In merito alla scelta del centravanti titolare, vi abbiamo già anticipato che al momento il favorito per una maglia da titolare è Dusan Vlahovic. Restano comunque alcuni nodi da sciogliere, la giornata di domani che sarà viglia del match, ci fornirà certamente indicazioni più precise.