Como-Juve, il club annuncia dove vedere la gara

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match della settima giornata di Serie A che vedrà i bianconeri sfidare il Como in trasferta domenica nel lunch match delle 12:30. I bianconeri scenderanno in campo per spezzare la maledizione del pareggio, che la segue da cinque gare consecutive. Di seguito il comunicato.
SERIE A | DOVE VEDERE COMO-JUVENTUS
“La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.