Como-Juve, Fabregas perde un calciatore per la sfida? Si tratta di...

Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, per i bianconeri ritornerà il campionato di Serie A, con la gara contro il Como del 19 ottobre

Il Como di Fabregas perde un giocatore per la prossima sfida di Serie A contro la Juventus? Un’ipotesi che col passare delle ore potrebbe farsi sempre più concreta. In particolare Addai, l’esterno offensivo di proprietà del Como, ha accusato un problema muscolare con l’Olanda Under 21.

Nello specifico il calciatore, arrivato in estate dall’Az Alkmaar, si è fermato nel corso della partita disputata dagli Orange a Sarajevo contro i coetanei della Bosnia. In tal senso, nelle prossime ore gli esami forniranno un’entità più precisa riguardo al suo stop. Il rischio per il Como di Fabregas è che il calciatore olandese possa saltare la gara di domenica 19 ottobre prevista contro la Juventus, partita per la quale è ora ritenuto almeno a rischio.