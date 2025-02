Gli arbitri di Como-Juve: dirige Abisso, Guida al VAR

Manca ormai poco all’inizio della 24a giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45, infatti, la Juve sfiderà il Como e i bianconeri vorranno vincere a ogni costo. In vista del match l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la partita. A dirigere il match sarà Abisso, con Vecchi e Bahri come suoi assistenti e Monaldi come quarto uomo. Al Var Guida, con Maggioni come assistente Var.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali

Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la 24a giornata di Serie A: