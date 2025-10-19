Como-Juve 2-0, Tudor a Dazn: "Ci è mancato l'ultimo passaggio. Difesa a quattro perchè..."

La Juve esce sconfitta al Sinigaglia contro il Como. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, ecco le parole di Igor Tudor

La Juve esce sconfitta al Sinigaglia contro il Como. Per la prima volta in 73 anni, i bianconeri concedono i tre punti a lariani: decisivi i gol di Kempf e Nico Paz. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, le parole di Igor Tudor, tecnico della Signora: “Noi volevamo andare avanti, pressare, siamo stati anche bravi a momenti, contro una squadra che fa un bel calcio.

Non siamo stati dentro la nostra area. È stata una partita difficile contro una squadra organizzata bene, nel primo tempo abbiamo preso questo gol all’inizio su calcio piazzato: non si può prendere così. Dopo un primo tempo alla pari, in cui abbiamo fatto anche delle cose interessanti, nella seconda frazione è cambiata la gara.

Ci sono stati tanti momenti di partita interrotti per falli, per i loro comportamenti. Poi è finita la partita dopo il 2-0, volevamo fare qualcosa con due attaccanti e non siamo riusciti. Non si può giocare con due attaccanti e due ali, altrimenti chi difende? È difficile, non so chi gioca con due ali e due attaccanti, credo nessuno.

Non abbiamo sperimentato la difesa a quattro: non si sperimenta nulla. Si crede che questa cosa sia meglio per la squadra in questo momento. Ci può essere la sconfitta o la vittoria e allora tutto cambia, ma io penso sia stata una scelta giusta. in attacco abbiamo fatto in modo diverso, non come difendevamo.

Siamo arrivati tante volte vicino all’area ma è mancato tante volte l’ultimo passaggio. l’ultimo tiro, questa è stata la mia sensazione. Qualcuno lì doveva dare l’ultimo passaggio o fare l’ultimo tiro, quello ci è mancato. Un allenatore deve essere preoccupato a prescindere dal risultato: vuol dire che è attento ad ogni minimo dettaglio.”