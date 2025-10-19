Como-Juve 2-0, prima vittoria in 73 anni per i lariani. E ora Tudor...

Dopo cinque pareggi consecutivi, arriva anche la prima sconfitta stagionale della Juve. Tanto lavoro da fare per Tudor

Il Como si impone per 2-0 sulla Juve: decidono le reti di Kempf e Nico Paz. I bianconeri falliscono l’aggancio in vetta a Inter, Napoli e Roma ma, soprattutto, incappano nella prima sconfitta stagionale. Non c’è mai stata un’idea di gioco ben precisa: la Signora si è aggrappata -almeno nel primo tempo- alle giocate individuali di Yildiz e Conceiçao.

Ci si aspettava molto di più da tutti, ma in particolar modo da Tudor. Il tecnico croato ha avuto l’intera sosta nazionali per riflettere sulle tattiche anti-Fabregas. Ma evidentemente ha fallito. Dopo la pirotecnica vittoria nel Derby d’Italia, la Juve ha registrato numeri da brividi.

Zero vittorie, cinque pareggi, una sconfitta: a condire 8 reti segnate e 10 subite. Mercoledì in Champions League ci sarà il Real Madrid, al Bernabeu, e domenica la Lazio all’Olimpico. Saranno due partite di fondamentale importanza per capire le ambizioni di questa squadra.