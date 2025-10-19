Como-Juve 2-0, prima vittoria in 73 anni per i lariani. E ora Tudor...

Ci si aspettava molto di più da tutti, ma in particolar modo da Tudor. Il tecnico croato ha avuto l’intera sosta nazionali per riflettere sulle tattiche anti-Fabregas. Ma evidentemente ha fallito. Dopo la pirotecnica vittoria nel Derby d’Italia, la Juve ha registrato numeri da brividi.
Zero vittorie, cinque pareggi, una sconfitta: a condire 8 reti segnate e 10 subite. Mercoledì in Champions League ci sarà il Real Madrid, al Bernabeu, e domenica la Lazio all’Olimpico. Saranno due partite di fondamentale importanza per capire le ambizioni di questa squadra.