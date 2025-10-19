Como-Juve 2-0, Locatelli a Dazn: “Vincere senza alibi. Ora testa al Real”

La Juve esce sconfitta al Sinigaglia contro il Como. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, ecco le parole di Manuel Locatelli

La Juve esce sconfitta al Sinigaglia contro il Como. Per la prima volta in 73 anni, i bianconeri concedono i tre punti a lariani: decisivi i gol di Kempf e Nico Paz. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, ecco le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Signora.

“Non possiamo permetterci di perdere queste partite. Abbiamo sbagliato nei dettagli che poi fanno la differenza. Dobbiamo migliorare queste cose, adesso dobbiamo concentrarci alla partita contro il Real Madrid. All’inizio del secondo tempo abbiamo sbagliato tante seconde palle.

Dobbiamo migliorare tante cose e avremo un’occasione contro i Blancos. Siamo arrabbiati ma dobbiamo migliorare questi dettagli. Sarà un avversario completamente diverso. Oggi dovevamo servire più velocemente gli esterni. Lo deciderà il mister se cambierà qualcosa. Dobbiamo alzare la testa e lavorare. Quando indossi questa maglia devi cercare di vincere senza alibi e dare di più di quello che stiamo dando.”