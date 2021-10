Commisso: “La scorsa estate molte società non erano in linea con i conti. Non è giusto”

Il presidente della Fiorentina ha parlato

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato di vari temi ai microfoni ufficiali del club tra cui la situazione finanziaria di molti club in Italia tra cui la Juventus. Queste le sue parole: "Debiti in Serie A nei club? La pandemia ha colpito tutti, davvero tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento. La scorsa estate molte squadre non erano a bilancio e questo non è giusto. Va bene controllare che tutto sia in regola con il VAR ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Non ci sono state le giuste penalizzazioni a queste squadre, la giustizia deve essere uguale per tutti.

Italiano? È un allenatore eccellente Vincenzo. Ha fatto un grande lavoro con noi per ora. Io gli dissi di guardare cosa aveva a disposizione in rosa e dirmi di cosa aveva bisogno. Ha accettato molti giocatori che altri allenatori non avrebbero accettato, questo è sicuro. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo preso ottimi giocatori come Torreira e Odriozola, ma abbiamo comprato anche Nastasic e Nico Gonzalez.. Non è vero che 9 giocatori su 11 dovevano essere cacciati ed Italiano lo ha dimostrato. Ha rimesso in rosa giocatori che un anno fa non giocavano come Callejon. Ho detto al mister che a Spezia ha fatto 39 punti con metà dell’ingaggio quindi qua deve fare il doppio dei punti.

Napoli? Ai fiorentini chiedo di essere bravi perché per essere rispettati dobbiamo rispettare gli altri. Voglio un clima bello, anche se si perde.Viola Park? Gli archeologici sono ancora lì, non sono ancora riuscito a mandarli via! Abbiamo trovato tante tombe romane, qui in Italia quando si scava è così. Il progetto è importante, il costo dell’acciaio in questo ultimo anno è aumentato tanto. Spero che prima della festa di Natale il Viola Park, dopo i mondiali in Qatar, il centro sportivo sia pronto".