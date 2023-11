Da Caruso a Salvai: tutte le statistiche post Como-Juve Women

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche del match tra Come e Juve Women

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche del match tra Come e Juve Women: "Arianna Caruso ha segnato contro il Como il 50° gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni; la calciatrice inoltre non trovava gol e assist in una singola gara di Serie A dal 24 aprile 2022 contro la Lazio (due gol e un assist in quel caso).

Quello di Cecilia Salvai è stato il gol numero 600 realizzato dalla Juventus in tutte le competizioni.

Cecilia Salvai ha segnato in trasferta sei delle ultime otto reti messe a segno in Serie A; la calciatrice, al quarto gol con le bianconere nella competizione, non andava a bersaglio nel torneo dallo scorso 11 febbraio (v Fiorentina).

La Juventus ha vinto quattro gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (striscia di sei in quel caso).

Lindsey Thomas ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus alla sesta presenza con le bianconere nella competizione; la calciatrice non andava in rete nel torneo dallo scorso quattro febbraio (col Milan proprio contro il suo attuale club).

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei).

La Juventus ha ottenuto un clean sheet in tre delle ultime cinque gare di Serie A (quattro reti subite, media di 0.8 a partita) dopo che aveva sempre subito almeno una rete in tutte le precedenti nove gare del torneo (21 gol subiti, media di 2.3 a partita).

La Juventus è diventata, dopo Pomigliano e Milan, la terza squadra contro cui il Como rimane a secco di gol nelle prime due partite casalinghe disputate nel massimo campionato".

