Juve, svolta improvvisa: colpo di scena Allegri/Zidane

Col minimo sforzo la Juventus ha portato a casa i tre punti nel derby di sabato con il Torino. Una vittoria che calma un po' le acque, ma che non risolve i tanti problemi presenti in casa bianconera. Non accennano a diminuire le critiche nei confronti di Allegri, non ritenuto più in grado di compattare la squadra. Insomma, si ritiene che ormai il dado sia tratto.