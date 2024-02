Colpani alla Juve? Il centrocampista: “Ora non ci penso, concentrato sul Monza”

In vista della prossima estate la Juve sta seguendo diversi profili, soprattutto a centrocampo. Tra questi c'è anche Colpani , giovane centrocampista del Monza che in questa stagione sta convincendo tutti.

Intervenuto a margine del Premio Amico dei Bambini, il centrocampista del Monza ha detto: "Palladino mi sprona sempre ogni giorno per fare sempre di più, cercherò di lavorare meglio per migliorare. Futuro? Ora non ci penso, sto pensando a rendere al meglio per il Monza".