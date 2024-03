Collovati: “Allegri ha fatto il massimo possibile con questa Juventus”

Dagli studi della DS, Fulvio Collovati ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: "Io ho sempre detto che l'obiettivo della Juventus era il quarto posto, evidentemente se è stato detto che era da Scudetto mi è sfuggito, ma questa squadra ha tantissimi ragazzi del 2000, più del terzo posto non può fare. I tifosi della Juventus sono stufi di Allegri ma come si fa a parlare della cultura del lavoro per uno che per anni ha vinto".