Colantuono: “Pirlo è al primo anno, ma probabilmente Juve aveva bisogno di tirare il fiato”

L' allenatore ha parlato

Poi ancora: "Il prossimo anno? Se sono partiti con l’idea di affidarsi a lui all’inizio dell’anno avevano dei motivi validi. Non so che senso possa avere interrompere. Se credevano in lui è giusto che ripartano così. Non dimentichiamoci che era stato scelto per l’Under 23 e poi gli è stata data la prima squadra. Devono dargli la possibilità di esprimersi anche il prossimo anno. Chi vincerà la lotta per i quattro posti in Champions? È una bella lotta, tutto aperto. L’Atalanta è una realtà consolidata che sbaglia poco. Ci sono tanti punti in palio, c’è da aspettare un po’ prima di dare un giudizio. Il Napoli di Gattuso? Non sta facendo male. Non credo che il Napoli pensasse di vincere lo Scudetto. È a due punti dalla zona Champions, è ancora tutto aperto. Il Napoli ha vissuto un’annata travagliata e gli sono mancati giocatori importanti: ha fatto e sta facendo il campionato che doveva fare".