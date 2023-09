Colantuono: “La sfida scudetto sarà tra Milan, Inter, Napoli e Juventus”

Stefano Colantuono ha fatto il suo pronostico sulla lotta per il titolo in Serie A: per l'allenatore la Juve sfida le milanesi e il Napoli

Intervistato da Milannews.it, Stefano Colantuono ha parlato della lotta per il titolo del campionato di Serie A. Per il tecnico sarà una lotta aperta a diverse squadre, tra cui la Juventus. Ecco le sue parole sul tecnico del Milan e sul campionato: "Stefano è tra i migliori allenatori in circolazione a livello europeo. Basta farsi una chiacchierata di calcio con lui per capirlo al volo. Per me il suo Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli".