Cobolli Gigli: “Napoli favorito in Supercoppa, non avrei preso Ronaldo. 38 scudetti esposti? Le sentenze vanno accettate”

TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione attuale in casa bianconera: “Trovo che la multa data alla Juventus sia stata giusta. Sentenze come quella di Juve-Napoli vanno solamente accettate senza farsi rodere il fegato sul passato perchè è inutile. Un presidente come Gravina dovrebbe domandarsi dove ha sbagliato. Sandulli poi ne ha dette di tante sulla Juve. Allo stesso tempo De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni non del livello di un personaggio come lui. Dare del pirla a Pirlo o parlare di una telefonata privata a Draghi non sono stati gesti all’altezza del nobiluomo che è. L’ho sempre apprezzato per i suoi contenuti, è un uomo con gli attributi. L’ho meno apprezzato, invece, in quei momenti in cui ci mandava tutti a quel paese! Ma rimane un uomo in gamba con un’ottima gestione, non gli si può dire nulla.

Supercoppa Italiana? Il Napoli arriva da un grande incontro contro una squadra debole, mentre la Juve arriva dopo una pessima partita contro una squadra debole. Per me gli azzurri sono favoriti all’85% per la vittoria. Pirlo? Mi convince come allenatore, ha ristabilito l’ambiente Juventus che era mancato in passato. Ha idee giuste. Certo, avrà anche le sue responsabilità, ma io come presidente non avrei mai preso Cristiano Ronaldo. Dover pagare un calciatore 50 milioni all’anno non mi sembra una grande mossa, anche perchè non ci sono degli sceicchi alle spalle. Dybala? Devo dire che mi hanno confortato molto le parole che Platini ha speso nei suoi confronti. Personalmente non lo venderei come ha cercato invece di fare Paratici negli ultimi due anni. “38 scudetti esposti? Le sentenze vanno accettate. Sono atteggiamenti anche superflui”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Colpo di scena improvviso, ora Paratici cambia obiettivo? Sta circolando una voce nuova <<<<