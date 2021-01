Calciomercato Juventus, centrocampo da rifare: ecco tutti i nomi sulla lista

TORINO – Per questo mercato di gennaio, ormai lo sanno anche i muri, Fabio Paratici è alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Nel mirino ci sono diverse alternative interessanti ma, a meno di due settimane dal termine del calciomercato invernale, è ormai arrivato il momento di stringere i tempi. Nei prossimi giorni dunque sono attese novità concrete su questo fronte. Il vero punto debole della Juventus però sembra essere il centrocampo. La mediana bianconera è troppo compassata, ha troppa poca qualità, segna e fa segnare troppo poco. Ecco perché, in estate, il centrocampo della Juve potrebbe davvero cambiare volto.

Chi esce

Prima di operare in maniera importante in entrata però, serviranno ovviamente alcune cessioni. Più di una sicuramente. Sono diversi infatti i giocatori che potrebbero lasciare Torino per fare cassa e lasciare spazio a chi arriverà. Già da ora Paratici sta cercando di trovare una soluzione per Sami Khedira, ormai fuori dal progetto tecnico di Pirlo. La Juventus spera di farlo partire subito, altrimenti il tedesco saluterà i bianconeri in estate a parametro zero. Anche Bernardeschi sembra avere già le valigie in mano: difficile un suo addio a gennaio, molto più probabile una sua cessione a fine stagione. Da valutare poi anche le posizioni di Ramsey, che piace a Pirlo ma che può essere sacrificato di fronte ad una buona offerta, e di Rabiot, troppo incostante e poco incisivo. Entrambi hanno parecchio mercato all’estero e garantirebbero delle ghiottissime plusvalenze nette, essendo arrivati a parametro zero. senza contare poi l’importante risparmio sui pesanti ingaggi. Insomma, gli unici sicuri della riconferma sarebbero Bentancur, Arthur e McKennie.

Chi entra

Per quanto riguarda invece i colpi in entrata – che potrebbero essere anche più di uno a seconda di chi partirà – sul taccuino di Paratici ci sono già diversi nomi che fanno da tempo gola alla Juventus. Il sogno, neanche a dirlo, porta il nome di Paul Pogba. Difficile, ma non impossibile. Soprattutto perché il francese ha già deciso di lasciare il Manchester United a fine stagione. Fari puntati anche su Manuel Locatelli, che per caratteristiche ed età sarebbe l’acquisto perfetto agli occhi della dirigenza bianconera. Discorso simile anche per Houssem Aouar, gioiello del Lione già trattato da Paratici la scorsa estate. In orbita Juve gravita sempre anche il nome di Rodrigo De Paul, ma anche quelli del giovane Gravenberch dell’Ajax e di Zaniolo della Roma. Non sono neanche escluse sorprese alla McKennie, ovviamente. Quel che è certo è che la Juventus dovrà fare un netto salto di qualità in mezzo al campo. Tornando invece all’attuale mercato di gennaio, l’obiettivo è chiarissimo: un nuovo centravanti. E, come accennato in apertura, sulla lista della spesa di Paratici sono finiti tantissimi nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<